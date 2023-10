Unidata, via libera a fusione per incorporazione di TWT

Unidata

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione nella Società, quale società incorporante, delle seguenti società interamente controllate, direttamente o indirettamente, dalla medesima: UNITWT, Berenix e TWT.Essendo le Società Incorporande interamente possedute da Unidata, non si rende necessario effettuare alcun aumento di capitale della Società e, di conseguenza, nessun rapporto di cambio dovrà essere determinato né sussistono le premesse per un conguaglio in denaro a favore dei soci.A seguito della Fusione, la Società non modificherà il proprio Statuto Sociale.Il CdA in data odierna ha altresì preso atto delle dimissioni ricevute dal Sindaco Effettivo Luca Damiani e dall’Amministratore Michela Colli ed avviato le attività propedeutiche all’individuazione di un candidato in sostituzione di quest’ultima, così da poter eventualmente procedere all’integrazione del Consiglio di Amministrazione nell’ambito della riunione consiliare chiamata a deliberare circa la Fusione.