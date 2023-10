Abi, al via domani l'iniziativa "è cultura!"

(Teleborsa) -, la prima edizione di, una iniziativa promossa evisite guidate ed appuntamenti, a cura dii di origine bancaria: Sono in calendario appuntamenti ed eventidelle banche, delle fondazioni di origine bancaria e dellain 60 città su tutto il territorio nazionale. La Banca d’Italia parteciperà con, il, oltre a sedi e filiali dal Nord al Sud, da Trento ad Agrigento.Fino a sabato 14 ottobre “è cultura!” continuerà con, dal vivo e da remoto, anche dedicati ai ragazzi e studenti. Ottobre è, infatti, il mese dedicato all’Educazione finanziaria tema al centro di numerosi eventi.Tra gli eventi in programma,presso le, sede dell’Associazione Bancaria a Roma, anche l'appuntamento dedicato auno dei massimi esponenti del neoclassicismo, in occasione del secondo centenario dalla scomparsa.(https://eculturadavivere.it/ecultura) con il calendario completo, l’elenco delle sedi che partecipano all’iniziativa, sezioni tematiche e schede di approfondimento su eventi e appuntamenti per tutti. Ognuno può costruire un proprio programma di iniziative da seguire.La manifestazione si svolgee ha il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo e della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. Media Partnership di Rai Cultura e del TGR. L’organizzazione è di ABIServizi.