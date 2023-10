Aeroporto di Bologna, firmato con ENAC il contratto di programma 2023-2026

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) - È statotra l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e(AdB), società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese. Il Contratto di Programma, che disciplina la realizzazione del Piano degli investimenti, gli obiettivi di qualità e di tutela ambientale e la dinamica tariffaria del quadriennio, è stato firmato dal Direttore Generale di ENACe dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale di AdBLa stipula odierna arrivache ha visto AdB presentare ad ENAC, ottenendone piena approvazione già nel corso del 2022, l'aggiornamento del Piano investimenti, del traffico, della qualità e della tutela ambientale per il periodo 2023-2026. Inoltre, a seguito della recente definizione dei nuovi diritti aeroportuali con l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, AdB ha presentato all'approvazione di Enac il Piano Economico Finanziario, che prevedeIl Piano degli investimenti programmati è integralmente finanziato da AdB,(BEI). Nel dettaglio, prevede una serie di interventi volti all'ottimizzazione della capacità aeroportuale attraverso progetti infrastrutturali finalizzati a migliorare la funzionalità del terminal e delle infrastrutture di volo ed i servizi ai passeggeri, con piena attenzione alla sostenibilità ambientale ed all'innovazione tecnologica."Il contratto di programma è uno strumento importante per continuare a garantire investimenti che permettano adeguamenti infrastrutturali pronti ad accogliere l'aumento di domanda di traffico aereo - ha commentato il Presidente di ENAC,- Riservando sempre un'attenzione particolare, oltre che alla qualità dei servizi e alla sicurezza aeronautica, anche all'efficientamento energetico e all'adeguamento agli standard europei delle prestazioni delle opere aeroportuali.al servizio dei passeggeri e di un territorio rilevante dal punto di vista economico, turistico, industriale e culturale come l'Emilia Romagna".