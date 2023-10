algoWatt, Fabrizio Venturi e Massimo Solbiati entrano in CdA

algoWatt

(Teleborsa) - Il CdA di, GreenTech Solutions Company quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, ha deliberato diFabrizio Venturi e Massimo Solbiati (indipendente) qualiVenturi era risultato tra i non eletti nella lista presentata dal socio Italeaf in vista dell'Assemblea dei Soci del 10 maggio 2022 ed è stato qualificato come "non indipendente e non esecutivo". Solbiati sostituisce Michele Costabile, che aveva rassegnato le proprie dimissioni in data 23 agosto 2023 per ragioni connesse al proprio percorso professionale. I nuovi amministratori rimarranno, 61 anni,, ha maturato esperienze professionali in oltre 25 anni di attività al servizio di imprese in molteplici settori e dimensioni. Si è laureato all'Università Bocconi di Milano, dove è stato anche docente. Dal 1982 al 1993 ha lavorato in azienda industriale, anche in posizioni dirigenziali. Dal 1993 opera come consulente di direzione in aziende di molteplici settori e dimensioni. Dal 1993 è docente presso LIUC Università Cattaneo nella Scuola di Economia e Management. È autore di numerose pubblicazioni su temi di finanza ed economia d'impresa., 58 anni,fotovoltaico in Italia e all'estero, è Amministratore Unico della controllata TerniEnergia Progetti, nonché Amministratore unico di General Consulting. Torna in algoWatt dopo l'esperienza come consigliere delegato della ex TerniEnergia dal 2007 al 2017, anni durante i quali aveva conseguito risultati molto rilevanti nella industry della power generation e della system integration di impianti rinnovabili giant e utility scale worldwide.