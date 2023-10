Anuga 2023, Federalimentare a Colonia per promuovere il food&beverage Made in Italy

(Teleborsa) - L’edizione 2023 dell’, il più grande evento fieristico del mondo dedicato all’alimentare, in programma dal 7 all’11 ottobre a Colonia, vedrà ancora una voltascendere in campo per promuovere il food&beverage made in Italy e per tutelarlo dall’Italian sounding. L’industriae delle bevande, con un fatturato di 182 miliardi nel 2022, si conferma il secondo settore manifatturiero nazionale, con un export in continua crescita che ha raggiunto lo scorso anno la cifra record di 50 miliardi di euro e che per il 2023 si stima possa raggiungere i 55 miliardi di euro.In questo quadro, lacontinua a rappresentare, incalzata dagli Usa, il primo sbocco per i nostri prodotti alimentari e perciò la presenza ad Anuga di Federalimentare e di circa 1000 espositori italiani confermano l’assoluto rilievo di questo appuntamento per il nostro Paese e al tempo stessa la necessità di tutelare un mercato strategico, da illeciti e da episodi di concorrenza sleale.Proprio nella duplice cornice di promozione e conoscenza del food made in Italy e della sua protezione da pratiche scorrette e ingannevoli, Federalimentare in collaborazione con gli esperti di, l’Associazione italiana per la tutela della proprietà intellettuale, per questa edizione, ha previsto un desk denominato “” con l’obiettivo di fornire, direttamente in fiera, una prima informazione specialistica e di supporto sul tema della proprietà industriale ed intellettuale, ma anche sulla concorrenza sleale e sull’Italian sounding.Accanto al, un ulteriore elemento di tutela e di supporto per imprese e consumatori, sarà favorito da una email dedicata madeinitaly@federalimentare.it grazie alla quale, chiunque si trovasse di fronte, o dovesse sospettare di essere in presenza di un caso di Italian sounding o di pratiche illecite all’interno di Anuga, potrà segnalarlo attivando le verifiche del caso.“Come Federalimentare siamo orgogliosi di partecipare per la terza volta alla fiera di Anuga portando da un lato il know how del saper fare italiano e le eccellenze del nostro food made in Italy e, dall’altro, un desk informativo sul fenomeno dell’Italian Sounding che rappresenta per i consumatori e per le industrie alimentari una delle pratiche sleali fra le più subdole che ogni anno produce danni al nostro sistema agroalimentare”. Lo ha dichiarato in una nota il Presidente di Federalimentare“Promozione e tutela del made in Italy saranno gli elementi che caratterizzeranno la presenza di Federalimentare alla fiera, consapevoli della grande responsabilità che l’industria alimentare esercita nei confronti dei consumatori, i quali le riconoscono un ruolo primario e fiduciario che non può essere disatteso. Questa responsabilità ci deve porre come sentinelle verso tutti i fenomeni contraffattivi e l’Italian sounding che sono responsabili ogni anno di una significativa perdita di fatturato per le nostre aziende”, ha concluso Mascarino.Per il Presidente INDICAM,, “la tutela delle proprietà intellettuale e la difesa dalle insidie della contraffazione è da sempre la mission di INDICAM. Siamo onorati e felici di essere a fianco di Federalimentare per tutelare una delle eccellenze italiane, come il mercato del food & beverage made in Italy”.