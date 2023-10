Banca Mediolanum, 5,6 miliardi la raccolta nei primi 9 mesi

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -ha chiuso il mese di settembre 2023 con risultati commerciali pari a 429 milioni, di cui si registra unaper 205 milioni, che porta a 5,69 miliardi il totale da inizio anno.Raccolta netta inè pari a 139 milioni (2,84 miliardi da inizio anno), nuovierogati per 211 milioni (2,31 miliardi da inizio anno),a 14 milioni (132 milioni da n inizio anno).commenta: “Banca Mediolanum continua a dimostrare la forza del suo modello grazie alla stretta relazione di fiducia con i clienti che si traduce in grande stabilità nei flussi di raccolta, nonostante settembre sia un mese storicamente caratterizzato da volumi sotto la media., anche attraverso i servizi automatici, in grado di rispondere a esigenze di investimento di medio e lungo periodo.per continuare ad acquisire quote di mercato in Italia e Spagna, come testimonia la decisa crescita dei clienti acquisiti nei primi nove mesi, 139 mila, in aumento dell’11% rispetto al già ottimo 2022".