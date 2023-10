BdM Banca è il nuovo tesoriere di Sviluppo Campania

(Teleborsa) -, l'ex Banca Popolare di Bari in difficoltà, poi rilevata dal, si è aggiudicataper la gestione del conto corrente a favore di, diventandodella società in-house della Regione Campania che opera dal 2011 per la competitività delle imprese campane.La procedura bandita da Sviluppo Campania si è conclusa con l’assegnazione del servizio a BdM Banca, dopo che sono statedel settore. Una scelta cheanche con la Capogruppo Mediocredito Centrale, con la quale Sviluppo Campania collabora da tempo nell’ambito dei programmi di Basket Bond “Garanzia Campania Bond” a favore delle imprese campane per un valore di oltre 144 milioni di euro."Grande soddisfazione per la decisione di Sviluppo Campania di affidare al nostro istituto la gestione delle proprie risorse economiche", ha dichiarato, Amministratore Delegato di BdM Banca, aggiungendo "con questa collaborazione contribuiamo attivamente alla mission di Sviluppo Campania, che è quella di promuovere un ecosistema competitivo e innovativo per le imprese del territorio".