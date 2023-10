Borse asiatiche in ordine sparso

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta debole per la borsa di, mentre si muovono in cauto rialzo le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno le rispettive sedute più tardi. I mercati della Cina continentale sono rimasti chiusi anche oggi per le festività autunnali.Intanto cresce l'attesa tra gli investitori per i dati sulla disoccupazione americana, in calendario oggi, dopo che ieri l’aumento inferiore alle attese delle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti ha dimostrato che il mercato del lavoro statunitense è ancora in buona salute.L'indice giapponeseè sostanzialmente stabile (+0,04%); sulla stessa linea, incolore(+0,05%), che continua la seduta sui livelli della vigilia.Balza in alto(+1,6%); con analoga direzione, in moderato rialzo(+0,31%).Leggermente positivo(+0,51%); come pure, in frazionale progresso(+0,5%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 5 ottobre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,13%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,1%.Il rendimento dell'è pari 0,8%, mentre il rendimento delscambia 2,72%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,9%; preced. -2,7%)01:50: Partite correnti (preced. 2.772 Mld ¥).