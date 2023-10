Borse europee toniche. Atteso Job Report USA

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

BPER

Banco BPM

Banca MPS

Unicredit

Hera

Maire Tecnimont

Danieli

Buzzi Unicem

Banca Popolare di Sondrio

Alerion Clean Power

Pharmanutra

Antares Vision

Eurogroup Laminations

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee.Cresce l'attesa tra gli investitori per i dati sulla, in arrivo nelle prossime ore, dopo che ieri l’aumento inferiore alle attese delle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti ha dimostrato che il mercato del lavoro statunitense è ancora in buona salute.Le previsioni sono che a settembre siano stati creati 170.000 posti di lavoro, in calo dai 187.000 di agosto. Numeri che potrebbero certificare un raffreddamento del mercato del lavoro tale da convincere laa fermare la serie di rialzi dei tassi. Occhio, poi, ai dati sull'inflazione americana, in arrivo la prossima settimana, che aiuteranno a capire le prossime mosse della banca centrale guidata da Jerome Powell.Dall'altro lato dell'oceano,, membro della banca centrale europea, ha affermato che la politica monetaria della BCE, continuerà a essere strettamente dipendente dai dati.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 82,3 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +201 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,91%.in luce, con un ampio progresso dello 0,85%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,39%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,76%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,15%, a 27.806 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 29.642 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,99%),(+3,48%),(+3,12%) e(+2,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,55%.di Milano,(+8,07%),(+3,02%),(+2,76%) e(+2,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,21%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,68%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,43%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,12%.