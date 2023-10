Ferrovie, Rixi incontra al Mit coordinatrice corridoio merci Baltico-Adriatico

(Teleborsa) - Discutere dei progressi compiuti dal corridoio e definire le priorità future per il suo sviluppo. Con questo obiettivo ilha incontrato laNel corso dell'incontro – fa sapere il Mit in una nota – "la coordinatrice ha espresso soddisfazione per la collaborazione col governo italiano".L'è passato da 18 milioni di tonnellate nel 2013 a 25 nel 2023. Laha sottolineato la necessità di migliorare ulteriormente la qualità delle infrastrutture e di facilitare l'interoperabilità tra i diversi sistemi ferroviari nazionali. Ilha confermato l'impegno a sostenere lo sviluppo del corridoio Baltico-Adriatico affinché possa raggiungere il suo pieno potenziale.