Intesa Sanpaolo investe in SpaceX: "Visione d'avanguardia del prossimo futuro"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - In coerenza con ilche fa dell'innovazione uno dei suoi principali pilastri,(Space Exploration Technologies Corp), azienda privata con sede a Hawthorne in California leader mondiale nel settore dell'esplorazione spaziale. SpaceX, diventata nota a livello mondiale per una serie di imprese storiche, è l'unica azienda privata capace di lanciare in orbita e riportare a terra un veicolo spaziale. Nel 2012 Dragon è stato il primo veicolo spaziale commerciale a consegnare un cargo per e dalla Stazione Spaziale Internazionale e nel 2020 è stata la prima compagnia privata a trasportare delle persone nella medesima stazione. Il suo Falcon 9 è tutt'ora il primo e l'unico modulo spaziale (rocket) riutilizzabile. Questo permette a SpaceX di riutilizzare le componenti più costose del veicolo, riducendo quindi i costi di accesso ai viaggi spaziali.Grazie a questi importanti risultati,una nuova generazione di veicoli spaziali di lancio completamente riutilizzabili che saranno i più potenti mai realizzati, capaci di trasportare persone su Marte e verso altre destinazioni del sistema solare. SpaceX può contare, inoltre, sulla sua vasta esperienza nel campo dei vettori spaziali e delle operazioni in-orbita per sviluppare i più avanzati sistemi di comunicazione internet a banda larga.è il primo sistema satellitare internet più capillare a livello mondiale capace di offrire connessioni ad alta velocità in tutto il mondo, supportando servizi di streaming, giochi online, video-chiamate e altro.in tale contesto, ha riconosciuto alun ruolo di particolare rilievo nello sviluppo delle economie mondiali e ha pertanto deciso di investire in un player che ha dimostrato una visione d'avanguardia del prossimo futuro.