Italia, Scope: rialzo deficit mette a rischio scudo anti-spread per titoli di Stato

(Teleborsa) - Il consolidamento fiscale dell'Italia e il rispetto delle future norme UE sono fondamentali per garantire l'ammissibilità dei titoli di Stato italiani al Transmission Protection Instrument (TPI) della Banca centrale europea (BCE). In altre parole, il peggioramento dei conti pubblici italiani potrebbe far sì che leitalianonell'ambito del cosiddetto "", secondo un nuovo report di Scope Ratings.Le proiezioni dei deficit di bilancio degli Stati membri dell'UE nel 2024-25 sono importanti, poiché non solo confermano le aspettative delle autorità circa i loro sforzi di consolidamento fiscale a seguito della crisi Covid-19 e della crisi energetica, ma anche perché indicano secontinua a essere rispettata, scrivono gli analisti Alvise Lennkh-Yunus e Alessandra Poli.Viene fatto notare che il rallentamento economico dell'Italia, come fotografato dalla recente NADEF, è accompagnato da, guidati dall'impatto prolungato dei crediti d'imposta sull'edilizia più grandi del previsto implementati dal governo precedente e da tassi di interesse più elevati. Il loro costo fiscale associato è superiore a quanto inizialmente stimato, aumentando il deficit dell'1,1% del PIL per il 2023. Nel complesso, il governo punta ora a un deficit fiscale del 5,3% del PIL per il 2023, rivisto al rialzo rispetto al 4,5% di sette mesi fa e al 4,3% del PIL per il 2024, in aumento rispetto al 3,7%.La maggiore spesa per interessi dell'Italia, che dovrebbe raggiungere il 4,6% del PIL entro il 2026, richiede che il governo realizzi undi almeno l'1,6% del PIL per rimanere conforme a un deficit fiscale del 3% del PIL, si legge nell'analisi dell'agenzia di rating. L'obiettivo del governo di raggiungere quel livello entro il 2026 richiede undi 1,8 punti percentuali nel periodo 2024-26 rispetto all'1,3 punti percentuali precedentemente ipotizzato."L'aumento degli interessi e della spesa sociale, e la conseguente necessità di un aggiustamento fiscale, potrebbero mettere a repentaglio i piani del governo per una riforma fiscale globale volta a ridurre il numero di scaglioni fiscali per l'imposta sul reddito delle persone fisiche da quattro a tre - scrivono gli analisti - Tuttavia,attraverso il quale la politica monetaria restrittiva della BCE potrebbe spingere le autorità italiane a rafforzare ulteriormente gli sforzi di consolidamento fiscale".Poiché l'inflazione rimane al di sopra dell'obiettivo del 2%, la BCE potrebbe accelerare la fine dei reinvestimenti flessibili del suo Programma di acquisto per l'emergenza pandemica (), che finora dovrebbe continuare "almeno fino alla fine del 2024". Ciò implica che ientro la fine del prossimo anno. Se così fosse, la BCE non acquisterebbe titoli italiani per un valore di circa 50 miliardi di euro, circa il 10% del fabbisogno finanziario lordo stimato nel 2025.Per il 2025, ciò pone maggiore attenzione al TPI per sostenere i mercati dei titoli di Stato italiani, se necessario. "Il nostro punto di partenza resta il fatto che i criteri di implementazione, tra cui il rispetto delle regole fiscali dell'UE, l'assenza di gravi squilibri macroeconomici, la sostenibilità fiscale e il rispetto degli impegni di riforma dei piani di ripresa e resilienza, forniscono un", afferma Scope Ratings.