Lo spread sale ancora. Focus su Fed e BCE

(Teleborsa) - Sale ancora stamane lo spread tra BTP e Bund tedesco che, dopo aver toccato i 203 punti oscilla intorno a quota 202.Il rendimento delsi è leggermente ampliato al 4,92%, ma restano in tensione anche i rendimenti degli altri bond statali. In, il Bund rende il 2,9% mentre i treasuries americano scadenza 10 anni hanno un rendimento del 4,74%.L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle banche centrali che hanno confermato le loro strategie di mantenere i tassi più alti più a lungo., con la possibilità di altri aumenti in arrivo.Intanto cresce l'attesa tra gli investitori per i, in calendario oggi, dopo che ieri l’aumento inferiore alle attese dellenegli Stati Uniti ha dimostrato che il mercato del lavoro statunitense è ancora in buona salute.Le previsioni sono che a settembre siano stati creati 170.000 posti di lavoro, in calo dai 187.000 di agosto. Numeri che potrebbero certificare un raffreddamento del mercato del lavoro tale da convincere laa fermare la serie di rialzi dei tassi. Occhio, poi, ai dati sull'inflazione americana, in arrivo la prossima settimana, che aiuteranno a capire le prossime mosse della banca centrale guidata da da Jerome Powell.