OTK Kart Group e Vega, aggregazione per leadership nei go-kart da gara

(Teleborsa) -, azienda italiana leader mondiale nella produzione di go-kart da gara con il marchio Tony Kart, e, società leader nella produzione di pneumatici da competizione per go-kart, hannovolta a rafforzare la loro leadership mondiale nel settore.L'operazione è stata realizzata grazie alla, le società di private equity che nel 2022 avevano promosso un club deal sul 70% del capitale di OTK, e con il supporto finanziario diItalia, che aveva già finanziato l'acquisizione di OTK, e di. Non sono stati diffusi i dettagli finanziari dell'operazione.In seguito all'aggregazione, glimanterranno ildel nascente Gruppo, mentre la Famiglia Robazzi e la Famiglia Mantese deterranno una quota di minoranza, rimanendo alla guida rispettivamente di OTK e di Vega.Il 2022 si è chiuso per OTK con circa 45 milioni di euro di ricavi (+20% vs 2021) e circa 9 milioni di euro di EBITDA. Per quanto riguarda Vega, invece, ha registrato per il 2022 circa 26 milioni di euro di ricavi (+21% vs 2021) e circa 6 milioni di euro di EBITDA. Grazie a questa operazione il nuovo gruppo raggiungerà, di cui oltre l'80% fuori dai confini italiani.