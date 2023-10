Scuola, dal 9 ottobre parte piano welfare per il personale scolastico e del Mim

(Teleborsa) - “Tutto il personale che lavora nellaavrà sconti che andranno fino a un massimo del 30% su treni, aerei, negozi, agriturismi e mercati che aderiscono alle convenzioni sottoscritte tra Ministero, aziende e associazioni di categoria. Grazie alla forte sinergia fra istituzioni pubbliche e soggetti privati, contiamo di dare un segnale concreto di attenzione a chi lavora per il futuro dei nostri figli. Un’alleanza per la scuola". Queste le parole del Ministro dell’Istruzione e del Merito,, a proposito dell’attivazione, a partire da lunedì 9 ottobre, di undi misure diin favore di docenti, dirigenti scolastici, ausiliari, tecnici e amministrativi della scuola e personale del Ministero.La misura coinvolge un milione e duecentomila persone che, tramite una sezione dedicata sul sito istituzionale del Ministero, potranno accedere alla fruizione agevolata di alcuni beni e servizi messi a disposizione grazie addal Mim con Coldiretti, Italo, Ita Airways e Trenitalia, Aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino. Agevolazioni in particolare presso alcuni negozi, mercati e agriturismi che aderiscono alla convenzione sottoscritta dal Ministero con l’"È solo l'inizio, contiamo di coinvolgere nell'iniziativa altri soggetti privati così da estendere la rete degli", ha detto Valditara. La misura interessa tutto il personale in possesso del codice identificativo del Mim. Le informazioni operative sono disponibili sul sito del Ministero nell'area riservata al personale.