Spread oltre 200 punti: rendimento del BPT al 4,92% incorpora "rischio paese"

(Teleborsa) -, dove preoccupano le persistenti. Questa mattina il rendimento deiitaliani si è spintospingendo lo, rispetto ad un rendimento del Bund decennale del 2,89%. La prospettiva della BCE di mantenimento di tassi alti più a lungo ha messo le ali anche alla scadenza più lunga del trentennale, che ha già sfondato la soglia del 5% per la prima volta dal 2007.Un movimento che sembra ignorare le continuedella Premiere del Ministro dell'Economia, che proprio ieri ha detto di aver avuto unsu quelle che saranno le prossime scelte del Governo e "per dimostrare la credibilità e solidità del Paese"."Siamo chiamati ae la preparazione dellaè per eccellenza il momento della scelta", ha spiegato Giorgetti, anticipando che il governo vuole "della finanza pubblica - ha sottolineato - per adottare provvedimenti in grado di stimolare l’economia reale".Nonostante questo,per il Governo Meloni. "Meloni non si è resa conto di come i suoi piani di spesa appaiano ora insostenibili", è il duro commento dell', che offre un quadro peggiorativo della situazione congiunturale del nostro Paese e delle finanze pubbliche.Non da meno, che boccia il governo Meloni e parla di ". Il quotidiano finanziario ricorda che l'Italia "è classificata solocon outlook negativo, che dovrebbe pubblicare la sua prossima valutazione a novembre. L'Italia potrebbe anche essere vulnerabile se l'inflazione dovesse rimanere al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dalla BCE, costringendo i tassi a rimanere elevati".. La reazione dei mercarti testimonia infatti che hanno già fiutato il rischio che la situazione possa esplodere. E' vero che Uno Spread di 200 punti è ben lontano da quel tragico 2011, quando la sfiducia contro il governo Berlusconi portò il differenziale a 570 punti, ma è anche vero che un'azione di freno sullo Spread viene esercitata dall'all'interno del blocco della moneta unica. Tuttavia, una deviazione eccessiva dal percorso di aggiustamento di conti pubblicidella UE e della BCE.Ma il rischio più grande sarebbe quello di un ulteriore peggioramento dello Spread, n grado di persuadere una delle agenzie di rating a punire l'Italia, portando il rating Paese al di sotto dell'investment grade e peggiorando notevolmente le prospettive di rifinanziare il debito in essere.