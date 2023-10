Talea, Intermonte avvia copertura con Buy e TP a 13,7 euro

Intermonte

Talea

(Teleborsa) -ha avviato la copertura su, società quotata su Euronext Growth Milan e nata dal rebranding di Farmaè, con undiper azione e una".Gli analisti prevedono2025 pari a 224,5 milioni di euro (target del management 220-230 milioni di euro), con l'area Consumer che rappresenterà il 93% del totale e l'area Industrial il restante 7%, in crescita rispetto al 5% del 2022. Si aspettano il contributo di Talea Media (generando ricavi a partire dal 2024) per migliorare i margini, consentendo alla società di raggiungere unnel 2025 di 12,9 milioni di euro con undel 5,7%, in linea con l'obiettivo del management di 13-14 milioni di euro/margine del 6%.Per quanto riguarda il, si aspettano che la società riporti cifre sempre più positive nel 2024/2025 e raggiunga un debito netto di 22,9 milioni di euro a YE25. "Riteniamo che Talea continuerà a investire per sviluppare il proprio business, mantenendo sempre un approccio equilibrato", viene sottolineato."A nostro avviso, l'azienda opera in une ha l'continuando ad acquisire piccoli operatori, come ha appena fatto con Doc Peter (è necessario un processo di consolidamento perché i piccoli operatori online non sono sostenibili e non non hanno la scala minima richiesta per competere) - si legge nella ricerca - Grazie non solo alla dimensione più ampia, ma anche alla capacità di estrarre valore attraverso iniziative di co-marketing e contratti pubblicitari (Talea Media), Talea è in grado di trarre importanti sinergie da questa strategia, facendo leva anche sui propri poli logistici esistenti".