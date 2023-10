Trenitalia: nel weekend 31 treni straordinari per Romics

(Teleborsa) - Trentunosabato 7 e domenica 8 ottobre sullaper il "" presso la Fiera di Roma. Per la 31° edizione del Festival, il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) potenzia l’offerta di trasporto con 31 treni, 11 il sabato e 20 la domenica, e oltre 52mila posti in più rispetto all’offerta ordinaria. I collegamenti straordinari verranno effettuati con treni Rock e fermeranno nelle stazioni di Roma Tiburtina, Roma Tuscolana, Roma Ostiense, Roma Trastevere, Villa Bonelli, Magliana, Muratella, Ponte Galeria, Fiera di Roma, Parco Leonardo e Fiumicino Aeroporto. Inoltre, per consentire a chi abita nel quadrante nord della Capitale di raggiungere la fiera, 2 treni partiranno anche da Fara Sabina.Il personale di assistenza alla clientela sarà presente nelle stazioni di Roma Ostiense, Roma Trastevere e Fiera di Roma per forniree aiutare i viaggiatori nell’acquisto deidirettamente in stazione, evitando così la formazione di file o assembramenti in Fiera.