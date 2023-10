Wall Street in ribasso dopo dati su mercato del lavoro ancora forte

Levi Strauss & Co

(Teleborsa) -sono in aumento dopo che un rapporto sull'occupazione ha segnalato, alimentando i timori che la Federal Reserve possa mantenere i tassi di interesse più alti per un periodo più lungo.In particolare, il rapporto del Dipartimento del Lavoro ha mostrato che l', contro aspettative del mercato per un aumento di 170.000 unità. Inoltre, il tasso di disoccupazione si è mantenuto al 3,8% e i salari sono aumentati a un ritmo modesto.Questi dati del governo, insieme ad altri usciti negli ultimi giorni come la ripresa dell'offerta di posti di lavoro, mettono pressioni ai banchieri della Fed per aumentare i tassi di interesse - già ai massimi da 22 anni - diDalla Federal Reserve, ieri(Fed di San Francisco) ha dichiarato che la politica monetaria è in territorio sufficientemente restrittivo e che potrebbe non esser necessario un ulteriore aumento dei tassi se i progressi registrati sul mercato del lavoro e sull'inflazione continuassero nei prossimi mesi.Poche le indicazioni dalle, con- una delle maggiori aziende al mondo di abbigliamento - che ha abbassato le previsioni dell'intero anno dopo una trimestrale deludente.Tra leci sono(il WSJ ha riferito che ExxonMobil è attualmente in trattative per acquistarla per circa 60 miliardi di dollari),(che ha tagliato i prezzi di alcune versioni Model 3 e Model Y negli Stati Uniti) e(dopo che la Food and Drug Administration statunitense ha dichiarato che la gestione del ritiro del dispositivo per l'apnea notturna nel 2021 non è stata adeguata).Guardando ai, il listino USA scambia con un calo dello 0,46% sul; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.232 punti. Variazioni negative per il(-0,74%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,67%).