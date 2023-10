Avio sale in Borsa dopo successo Vega e rally titoli difesa

Avio

Intesa Sanpaolo

Avio

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, in controtendenza rispetto all'andamento negativo dei mercati europei. A spingere gli acquisti sulla società di Colleferro è il successo della"Consideriamo", commentano gli analisti di, ricordando chee che i due ulteriori voli Vega (quello appena completato e quello previsto per il prossimo marzo) sono stati aggiunti al programma Vega per accogliere i clienti in attesa del ritorno in volo del Vega C.Il titolo beneficia anche dei, che spingono al rialzo tutti i titoli legati al settore difesa in Europa. Avio ha segnalato un "significativo aumento" del portafoglio ordini per le attività relative allanel primo semestre del 2023 (firmati nuovi contratti per 90 milioni di euro per Aster 30, con il totale degli ordini per la difesa che ammonta a circa 300 milioni di euro, garantendo visibilità per i prossimi 5 anni).Ottima la performance di, che si attesta a 7,88 euro, con un, e risulta uno dei migliori titoli dell'intero indice. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,033 e successiva a 8,393. Supporto a 7,673.