Banca d'Italia, l'appello di Visco: Meloni ascolti i timori degli investitori sul debito

(Teleborsa) - Il governatore uscente della Banca d'Italia,, ha lanciato un appello al governo Meloni affinché affronti con decisione le crescentidegliriguardo al. Come ha spiegato in'intervista al Financial Times, la richiesta è fondata sull’urgenza di ridurre ile di attuarevolte a stimolare la crescita economica e, allo stesso tempo, a rassicurare gli investitori sul futuro economico del Paese.Visco ha inoltre evidenziato con preoccupazione l’incremento deisubìto dall’Italia, che porta gli investitori a cercare di tutelarsi rispetto alle prospettive di crescita a lungo termine incerte e all’alto livello di. "Non penso ci sia speculazione contro l'Italia. Penso si tratti sostanzialmente delle preoccupazioni sulla crescita dell'economia sul lungo termine"., ha affermato.Il governatore della Banca d'Italia ha poi sottolineato l’importanza di rispondere ai mercati con unarispetto allae con azioni a breve e medio termine per affrontare gli, suggerendo si andare oltre la soluzione attuale che prevede di fare affidamento sul sostegno derivante dal risparmio interno per soddisfare le sue necessità di prestito.Per Visco si dovrebbe infatti cercare di massimizzare idell’, di incrementare laal mercato del lavoro, di migliorare l’integrazione deglinel settore lavorativo e di potenziare la formazione nelleIl governatore uscente della Banca d’Italia ha infine accolto favorevolmente i cambiamenti proposti riguardo alladelle, indicando la necessità di una comunicazione efficace e di una gestione oculata delle politiche economiche.