Banche eurozona, BCE: NPL stabili in 2° trimestre, CET1 in aumento

(Teleborsa) - Idelle(ovvero quelle vigilate direttamente dalla BCE) sonodel 2023. In particolare, il coefficiente Common Equity Tier 1 (CET1) aggregato era pari al 15,72% (rispetto al 15,53% del trimestre precedente e al 14,96% del secondo trimestre del 2022), il coefficiente Tier 1 aggregato era pari a 17,11% e il coefficiente patrimoniale totale aggregato si è attestato al 19,78%. Lo afferma la Banca centrale europea nel suo report trimestrale sul tema, sottolineando che i coefficienti CET1 aggregati a livello nazionale variavano dal 12,70% in Spagna al 23,16% in Estonia.Tra le categorie di modelli di business del Single Supervisory Mechanism, le(G-SIB) hanno riportato il coefficiente CET1 aggregato più basso (14,54%).Il, esclusi i saldi di cassa presso le banche centrali e altri depositi a vista,, attestandosi al 2,26% nel secondo trimestre del 2023. Lo stock di NPL (numeratore) è aumentato di 4 miliardi di euro a 343 miliardi di euro, mentre i prestiti e le anticipazioni al netto delle disponibilità liquide (denominatore) sono leggermente aumentati a 15.157 miliardi di euro.Ilè rimasto, attestandosi a un livello aggregato dello 0,45% nel secondo trimestre del 2023 (rispetto allo 0,46% del trimestre precedente). Tra gli enti significativi, l'intervallo interquartile si è ridotto a 0,44 punti percentuali (in calo rispetto a 0,53 punti percentuali nel trimestre precedente).Ildel capitale proprio èal 10,04% nel secondo trimestre del 2023 (rispetto al 7,59% nel secondo trimestre del 2022). Un aumento del reddito operativo (guidato da un maggiore margine di interesse netto, aumentato del 24% su base annua) e una diminuzione delle svalutazioni e degli accantonamenti sono stati i principali contributori all’aumento dell'utile netto aggregato (il numeratore del rendimento del capitale proprio).Nel secondo trimestre del 2023 ilè aumentato all'1,53% (rispetto all'1,23% di un anno prima), pur mostrando ancora differenze strutturali tra paesi.