(Teleborsa) - Gli analisti dihanno alzato ilsu, una delle più grandi banche italiane, a(dai precedenti 4,6 euro).Si muove al ribassocon i prezzi allineati a 4,658 euro, per una, in una seduta negativa per l'intero comparto. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 4,592 e successiva a 4,526. Resistenza a 4,715.