Borsa, corrono i titoli della difesa e del petrolio

Leonardo

Rheinmetall

Thales

Eni

Tenaris

Saipem

(Teleborsa) - Come da attese,, dopo che nel weekend Hamas ha sferrato il peggior attacco degli ultimi 50 anni contro Israele, causando almeno 700 morti e decine di ostaggi, mentre la risposta di Tel Aviv ha provocato oltre 400 morti con bombardamenti su Gaza.I migliori titoli del principali indici sono tuttia Milano sale del 4,7%,a Francoforte del 5,4%,a Parigi del 3,5%).Salgono anche i, in scia alla corsa del greggio (in rialzo di oltre il 3% per quanto riguarda). A Piazza Affarisegna un +1,3%,un +1%,un +0,5%.