Civitanavi Systems acquista azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 2 e il 6 ottobre 2023, complessiveal prezzo unitario medio di 3,63 euro, per unpari a, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie.Al 6 ottobre 2023, il produttore di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali ha acquistato 14.900 azioni ordinarie (pari allo 0,048% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 54.774 euro.Intanto, in Borsa,allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 3,72 euro.