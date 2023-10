Emma Villas, Integrae SIM avvia copertura con Buy e TP a 6,90 euro

Emma Villas

(Teleborsa) - Integrae SIM hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e uno dei principali operatori in Italia nel settore degli affitti turistici di ville e dimore di pregio. Ilè stato fissato aper azione (con un upside potenziale del 112%), mentre ilsul titolo è "". La società si è quotata su Euronext Growth Milan il 29 settembre 2023 con un prezzo di collocamento pari a 3,30 euro per azione.Gli analisti si aspettano un incremento delche passerà da 28,83 milioni di euro nel FY22 a 53,55 milioni di euro nel FY26 (CAGR22-26: 16,7%). Parallelamente, si aspettano un incremento dell', che passerà da 2,90 milioni di euro nel FY22 a 8,20 milioni di euro nel FY26, con un CAGR del +29,7%. Tale miglioramento in termini assoluti porterà ad un miglioramento dell', che passerà dal 10,1% del FY22 al 15,3% del FY26.Inoltre, Integrae SIM crede che la società possa migliorare la proprianegli anni successivi al FY22, grazie ai flussi di cassa positivi generati dalla gestione caratteristica. Stima che la NFP possa raggiungere un valore cash positive nel FY26 pari a 21,61 milioni di euro, principalmente trainata da una crescita del business e dal miglioramento della marginalità.Tra idella società vengono citati: lunga esperienza nel settore degli affitti brevi di ville di lusso e collaudata capacità di valorizzare le proprietà in gestione; esclusiva su tutte le proprietà in gestione; numero di proprietà gestite in costante crescita; elevata brand reputation grazie a importanti investimenti in marketing; database con circa 150.000 contatti e 32.000 clienti che hanno effettuato almeno una prenotazione; elevata fidelizzazione dei proprietari e dei clienti; la Società risulta ben strutturata per garantire un continuo approvvigionamento di proprietà da gestire e l'erogazione di servizi di qualità elevata.Leindicate sono: consolidare il proprio posizionamento nel villa rentals in Italia, settore caratterizzato da elevata frammentazione; mercato del vacation rentals, con focus su ville, in costante crescita anche per effetto della pandemia che ha modificato le abitudini dei clienti; possibilità di replicare il business model all'estero e in località di montagna.Il maggiorisono: presenza di aree geografiche poco presidiate; stagionalità del business, mancanza di un'offerta adeguata per la doppia stagione (stagione invernale); copertura in termini di servizi offerti non ottimale in tutte le regioni.Inoltre, i maggiorisono: concorrenza da parte di altre aree mediterranee; operatori internazionali operanti nel settore del turismo (catene di hotel di lusso, villaggi turisti) che decidano di entrare nel segmento degli affitti brevi di ville di lusso; incremento del numero di proprietari che svolgono tale attività in maniera imprenditoriale; eventi esterni che possano limitare il flusso turistico in entrata in Italia (tensioni politiche, epidemie, terrorismo).