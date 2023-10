Estrima, Equita taglia target price e conferma Buy

Equita

(Teleborsa) -ha ridotto a(da 2,75 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della micro-mobilità elettrica con il veicolo Birò, confermando ilsul titolo aGli analisti scrivono che i2023 sono stati, il che si è riflesso in una certa misura nella comunicazione di fine agosto sulla necessità di ridefinire il piano. Le prospettive per il secondo semestre indicano un certo recupero dei margini, mentre il nuovo piano mantiene una crescita dei ricavi a doppia cifra, ma a un ritmo più lento rispetto al precedente, poiché viene prestata maggiore attenzione alla sostenibilità finanziaria della fase di espansione.Dall'IPO, Estrima ha aperto 8 nuovi mercati e si è espansa a tassi a doppia cifra, ma l'. "Riteniamo che la storia della crescita sia intatta ma a ritmi più lenti, guidata dalla limitata flessibilità nel marketing e nelle spese in conto capitale", si legge nella ricerca.Equita haleggermente al di sotto degli obiettivi aziendali, poiché considera un percorso di crescita più lento per il segmento della mobilità. In particolare, ha abbassato il CAGR delle vendite 2022-28 dal 18% all'11% e l'EBITDA FY25 da 6 milioni a 2 milioni di euro. Migliorata invece la PFN FY25 da€-24 milioni a -10 milioni di euro.