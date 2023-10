Eventi e scadenze: settimana del 9 ottobre 2023

Giovedì 05/10/2023

(Teleborsa) -- Tema della 6a edizione della Milano Digital Week è Lo Sviluppo dei Limiti per una transizione digitale e un’innovazione tecnologica inclusiva, sostenibile ed etica. Grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale promossa dal Comune di Milano e realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab- Evento promosso da da ABI e ACRI con FEDuF, assieme alle banche italiane. La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed ha il patrocinio del Ministero della Cultura e della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. In calendario circa 200 appuntamenti in tutta Italia in 60 citta- Il Meeting Annuale NABE (National Association for Business Economics), che si svolge a Dallas, sarà concentrato sulle opportunità e le sfide a lungo termine per l'economia globale. Tema del meeting di quest'anno è "Beyond the Business Cycle: Adapting to a New Global Paradigm"- Il 18° incontro annuale dell'Internet Governance Forum delle Nazioni Unite sarà ospitato dal Governo del Giappone e si svolgerà a Kyoto. Il tema generale del Forum è "The Internet We Want - Empowering All People". IGF è stato istituito dall’ONU ed è il punto di riferimento per la discussione mondiale sulla governance di internet- Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge a Marrakesh. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, riceve Oliver Röpke, Presidente della European Economic and Social Committee (EESC)- Riyadh - Il Segretario generale dell'OPEC presenta i risultati principali del WOO. Segue una tavola rotonda con il management e gli analisti dell'OPEC. La pubblicazione è un mezzo per evidenziare e approfondire la comprensione delle possibili sfide e opportunità future che si prospettano per l'industria del petrolio e dell'energia- Evento dedicato all'intelligenza artificiale nelle Pmi, organizzato da INSME (International Network for Small and Medium Enterprises) a Berlino che avrà come argomento "Artificial Intelligence Opportunities and Transformation Challenges for SMEs"- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari- Primo evento di educazione finanziaria interattivo, dedicato alla Generazione Z e ai Millenial, organizzato da Starting Finance con Borsa Italiana, che si terra` a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana - Gruppo Euronext, con una giornata interamente dedicata all’educazione finanziaria e ai giovani- Lussemburgo - I ministri discuteranno del semestre europeo 2023, di Economia sociale, di Salute mentale e lavoro precario e di Protezione sociale e accesso all'alloggio09:30 -- Milano - Summit di The European House - Ambrosetti, dove accademici di primarie Business School, esperti di fama mondiale ed Executive internazionali intervengono al Supply Chain Global Summit per confrontarsi sulle nuove strategie in ambito di Procurement & Supply Chain Management09:30 -- Unioncamere, Roma - Il Rapporto, presentato da AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) e AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) propone una valutazione comparativa tra le strutture di diritto pubblico e le strutture di diritto privato del Servizio Sanitario Nazionale11:00 -- Evento online - Conferenza stampa di presentazione del programma del prossimo Festival della Statistica e della Demografia che si svolgerà a Treviso11:00 -- Longarone - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia commemorativa del 60° anniversario della tragedia del Vajont12:00 -- Conferenza stampa di presentazione dell'ottava edizione di Rome Art Week presso l'Aula Giulio Cesare in Campidoglio14:00 -- Nell’Aula convegni del Senato, le Commissioni riunite Bilancio Camera e Senato, nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, svolgono le audizioni a Cnel, Istat, Corte dei Conti e Bankitalia15:00 -- Auditorium CONSOB - L'evento, organizzato con il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi Roma Tre e il Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università Bocconi fa parte delle iniziative del Mese di Educazione Finanziaria, organizzato dal Comitato Edufin, e della World Investor Week Iosco. Aprirà i lavori il Direttore Generale, Luca Filippa- Borsa di Seul chiusa per festività- Borsa di Toronto chiusa per festività- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Comunicazione medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve; Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita- L'Aquila - “Le Province, che storia!”: è questo il titolo dell’Assemblea Nazionale delle Province italiane la cui cerimonia di apertura si svolgerà alla presenza Presidente della Repubblica. Evento al quale si incontrano Presidenti delle Province, Sindaci e consiglieri Provinciali delegati da tutta Italia, e rappresentanti di Governo e Parlamento per fare il punto sulle questioni più urgenti. Tra gli interventi, i Ministri Salvini, Fitto e Zangrillo- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, riceve Ömer Bolat, Ministro del commercio della Turchia- La 4a edizione del Summit torna all'Allianz MiCo di Milano. TOMORROWLAND IS HERE è il claim scelto quest’anno oer l'evento internazionale dedicato all’innovazione dei servizi bancari e finanziari, organizzato e promosso da Fintech District e Business International, la knowledge unit di Fiera Milano.- Evento online del Sole 24 Ore. Parteciperanno rappresentanti di politica, economia, università provenienti da Italia ed estero per discutere sulle prospettive del brand Italia dopo il boom dell’export del 2022. Interverranno, tra gli altri, i ministri Musumeci, Nordio, Pichetto Fratin, Urso e Valditara- Bruxelles - Intervento di apertura diUrsula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, al Clean Transition Dialogue on Hydrogen- Prima edizione dell'evento di Fondazione Mani Intelligenti con Italian Exhibition Group/ Vicenzaoro, dedicato al distretto piemontese dell'alta gioielleria, durante il quale le eccellenze della gioielleria si confronteranno sulle strategie del futuro. Parteciperanno i massimi esponenti del settore- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema09:00 -- Milano - Evento organizzato da RCS Academy. La community dell’energia si incontra per fare il punto su strategie, investimenti e alleanze che contraddistinguono il panorama energetico italiano ed europeo. Tra gli interventi, il ministro Pichetto Fratin, i CEO di ACEA, Eni, Italgas, Edison e Snam e il Presidente di Iren09:15 -- Nell’Aula convegni del Senato, le Commissioni riunite Bilancio Camera e Senato, nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, svolgono le audizioni a Cavallari, presidente Upb e Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze11:00 -- Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana - Settembre 202311:45 -- Le celebrazioni dei primi 70 Anni di Eni si terranno negli spazi del Complesso Eni Gazometro di Roma Ostiense. L'evento si svolgerà alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eni Giuseppe Zafarana e dell'Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi13:00 -- A Palazzo Madama, le Commissioni riunite Esteri Camera Senato svolgono l’audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sui principali temi internazionali su cui si focalizza l’azione italiana in ambito ONU e UE14:30 -- Incontro del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, con il Presidente della Camera del Popolo del Parlamento Federale Somalo, Adan Mohamed Nur Madobe17:00 -- L'Aquila - Il Presidente Mattarella sarà alla 36° Assemblea annuale delle Province d'Italia- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Turismo internazionale dell'Italia- Importante manifestazioni di settore ed evento di riferimento su tutto il versante adriatico. La 19a edizione si terrà negli spazi del Porto Turistico di Marina di Brindisi. 20.000 metri quadrati, sia a terra che acqua, con circa 250 imbarcazioni e 90 cantieri per imbarcazioni a vela e motore e opportunità di prove in mare- 60esima edizione di TTG Travel Experience, di Italian Exhibition Group. Manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, con operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative- Il 4° vertice dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali (FMCBG) del G20 si svolgerà a Marrakech- Pubblica l'outlook sull'energia- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, partecipa al Meeting annuale 2023 del Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, partecipa con un video messaggio, alla celebrazione dei primi dieci anni di attività dell’ART - Autorità di regolazione dei trasporti09:00 -- Camera dei Deputati - Per la celebrazione dei primi dieci anni di attività dell’ART, si svolgerà il convegno: “2013-2023/10 10 anni dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Liberalizzazione e regolazione dei mercati: scenari presenti e prospettive future”. Parteciperanno relatori d’eccezione, provenienti dal mondo giuridico ed economico10:00 -- Conti economici per settore istituzionale - Anno 202214:00 -- All'evento interverranno alcuni tra i massimi esperti della materia per analizzare la proposta UE sotto diversi profili, offrendo un quadro del cambiamento per l’industria finanziaria e per gli investitori. Tra gli interventi, Marco Ventoruzzo, Presidente di Assosim, e Marco Zanni, membro del Parlamento europeo e relatore ombra sulla RIS16:00 -- Palazzo del Quirinale - Partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, alla cerimonia di consegna dei Premi "Presidente della Repubblica" per gli anni 2020-2021 dell’Accademia Nazionale dei Lincei, dell’Accademia Nazionale di San Luca e dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia- Asta BOT- Palermo - Evento organizzato dalla Corte dei conti dove saranno presenti magistrature italiane ed europee. Tra gli interventi, il presidente della Corte dei conti Guido Carlino, il presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti e la prima presidente della Cassazione, Margherita Cassano. Alla sessione conclusiva sarà presente il Presidente Mattarella- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance si svolgerà a Marrakech & online. Sarà focalizzato sulle questioni critiche che influenzano i mercati globali e l'economia. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari08:30 -- La Commissione Ambiente, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia, svolge l’audizione del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin11:00 -- Milano, Palazzo delle Stelline - Appuntamento organizzato dal Gruppo Tecnocasa per presentare le analisi sul mercato immobiliare residenziale e i trend del comparto creditizio- Asta medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: Presa visione dei dati relativi a ricavi delle vendite e posizione finanziaria netta consolidati al 30 settembre 2023 (non sottoposti ad attività di revisione)- Capri - 38° Convegno di Capri dei Giovani Imprenditori che prevede tavole rotonde, speech e talk con protagonisti il mondo della politica, dell’industria e della società. All'evento saranno presenti istituzioni e imprese per una due giorni di confronto e dibattito- Unione Europea - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Malta - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Repubblica Ceca e Romania - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Bollettino Economico- Fiera Milano Rho - 43a edizione della fiera mondiale che si rivolge al settore della ristorazione e dell’accoglienza. Si tiene ogni due anni ed è dedicata a tutto il mondo dell’Ho.re.ca e del Food Service10:00 -- Permessi di costruire - II Trimestre 202311:00 -- Economia non osservata nei Conti nazionali - Anno 202117:00 -- Palermo - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia d'inaugurazione del Palermo Marina Yachting- Regolamento BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo