eVISO, Intermonte avvia copertura con Buy e TP a 4,3 euro

Intermonte

eVISO

(Teleborsa) -ha avviato la copertura su, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, con unper azione e una. La raccomandazione di acquisto è guidata da attese di forte crescita (già evidenti nel semestre in corso), elevata visibilità sulle prospettive future e notevole(EV/EBITDA 2026 2,2x).A livello aggregato, ledegli analisti sulle singole linee di business portano a undi totale di 206 milioni di euro per il 2024 (-8,42% YoY), che tiene conto del progressivo calo del prezzo dell'energia elettrica, mentre il biennio 2025-2026 evidenzia un aumento atteso nei ricavi rispettivamente del +25,19% e del +9,15% trainato dalla crescita dei volumi. Per quanto concerne ilcomplessivo, l'aumento sarà più marcato e sostenuto da miglioramenti in tutte le singole business units: per il 2024 è atteso un gross margin di 13,97 milioni di euro (+107% YoY), per il biennio 2025-2026 rispettivamente incrementi pari a 43,57% e 18,3%."Lasulla crescita della base clienti grazie al potenziamento della rete commerciale su tutti i canali in vista della completa liberalizzazione del mercato energetico ci rende ottimisti sulla crescita e sulle prospettive future di eVISO", si legge nella ricerca, mentre "gli incontri con il management hanno rafforzato il nostro giudizio positivo riguardo al potenziale di crescita dell'azienda, la cui forza risiede in un, basato su una, che permette alla società di cogliere opportunità in diversi mercati creando sempre nuove offerte di valore".