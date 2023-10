Fed, Bowman: probabilmente opportuno che FOMC aumenti ulteriormente i tassi

(Teleborsa) - "L'inflazione continua a essere troppo elevata e mi aspetto che saràper riportare l’inflazione al nostro obiettivo del 2% in modo tempestivo". Lo ha affermato, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve, in un evento nel Connecticut."L'ultima rilevazione dell'inflazione basata sull'indice della spesa per consumi personali (PCE) ha mostrato che l'inflazione complessiva è aumentata, in parte in risposta all'aumento dei prezzi del petrolio - ha spiegato - Vedo ilche abbiamo osservato sull'inflazione negli ultimi mesi".Secondo Bowman, "è importante notare che la politica monetaria non segue un percorso prestabilito. Io e i miei colleghi prenderemo le nostre decisioni sulla base dei dati in arrivo e delle loro implicazioni per le prospettive economiche. Rimango disposta a sostenere l'aumento dei tassi in una riunione futuraper portare l'inflazione al 2% in modo tempestivo".