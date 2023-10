Ferretti, Kepler: 3° trimestre sarà coerente con aspettative, intake solido

Ferretti

Sanlorenzo

(Teleborsa) - Gli analisti di Kepler Cheuvreux confermanoper azione) e) sul titolo, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, in previsione dei risultati del terzo trimestre 2023 che saranno diffusi il prossimi 7 novembre.Il broker si aspetta che iderivanti dai nuovi yacht crescano del 6% su base annua a 259 milioni di euro, portando la cifra dei 9 mesi a 826 milioni di euro (+9,4%). Ildovrebbe superare il 16% rispetto al 15,2% dello scorso anno (+90 punti base) grazie a volumi e mix più elevati (15,1% nei 9 mesi contro 14% nei 9 mesi 2022), mentre l'dovrebbe attestarsi a 23 milioni di euro (da 17,1 milioni nel terzo trimestre dello scorso anno), supportati anche da proventi finanziari netti positivi.Sebbene al di sotto del livello (record) dell'anno precedente di 401 milioni di euro, l'dovrebbe rimanere ben supportato, a 335 milioni di euro, portando la cifra da inizio anno a oltre 900 milioni di euro. Infine, ladella società dovrebbe rimanere leggermente al di sotto del livello del primo semestre (320 milioni di euro)."Abbiamo un rating Buy su Ferretti, che, anche dopo il dual listing a Milano, vienedel 30% su(circa 50% su EV/EBITDA), in un contesto economico finora rimasto favorevole, come confermato dai feedback raccolti ai recenti saloni nautici", si legge nella ricerca.