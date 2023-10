Future USA anticipano Opening Bell stonata

(Teleborsa) - Si muovono sottotono i future sugli indici statunitensi, lasciando presagire un inizio di settimana all'insegna della debolezza per la borsa di Wall Street, tra circa mezz'ora.Oggi gli USA festeggiano ilche tuttavia non influisce sugli orari di apertura del mercato azionario. Oggi, infatti, la Borsa di New York e il mercato azionario del Nasdaq manterranno l’orario normale mentre il settore obbligazionario resterà chiuso in occasione della festività.Il contratto sul Dow30 cede lo 0,60%, mentre quello sullo S&P500 scivola dello 0,66% ed il derivato sul Nasdaq 100 arretra dello 0,76%.La seduta odierna sarà condizionata dalle inaspettate,, come sta succedendo dall'altra parte dell'oceano: gli scontri tra Israele e Hamas hanno scatenato una corsa ai beni rifugio, come bond e oro, facendo anche balzare i prezzi del greggio e attirando gli acquisti sui titoli legati al settore difesa.