GSK, partnership con Zhifei per vaccino Shingrix in Cina

GSK

(Teleborsa) - La società farmaceutica britannicaha raggiunto un, la più grande azienda cinese di vaccini in termini di fatturato, per co-promuovere ildi GSK (Shingrix) in Cina per un periodo iniziale di tre anni, con la possibilità di estendere la partnership qualora tutte le parti fossero d'accordo.A partire, Zhifei avrà i diritti esclusivi per importare e distribuire Shingrix in Cina, concentrandosi sulla promozione del vaccino attraverso la sua vasta rete, che copre più di 30.000 punti di vaccinazione in tutto il paese.In base ai termini dell'accordo, Zhifei acquisterà i volumi concordati di Shingrix per un valore per GSK di. La partnership supporta e accelera l'impegno di GSK nel raddoppiare le vendite globali di Shingrix, raggiungendo oltre 4 miliardi di sterline entro il 2026.