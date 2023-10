Il prezzo del gas supera i 40 euro ad Amsterdam

ING

(Teleborsa) - Il prezzo dei, utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, scambiaalle 8:55, dopo essere salito fino a 41 euro/MWh in avvio di contrattazioni. I prezzi del gas sono saliti in tandem con quelli del petrolio (WTI a +3,55% a 85,7 dollari al barile, Brent a +3,18% a 87,3 dollari al barile), dopo glinel fine settimana e le azioni di ritorsione intraprese da Israele a Gaza.Secondo gli analisti,, perché i mercati sono preoccupati per l'evolversi della situazione. "Fino ad ora, il movimento del mercato riflette semplicemente un aumento del premio di rischio, piuttosto che un cambiamento dei fondamentali", ha scritto Warren Patterson, Head of Commodities Strategy di