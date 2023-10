Israele, voli ridotti fino al 10 ottobre: si valuta chiusura spazio aereo israeliano nei prossimi giorni

(Teleborsa) - La situazione in Israele ha spinto le compagnie aeree ad annullare i collegamenti conufficialmente fino a, ma con ogni probabilità le cancellazioni sono destinate a durare di più in base a come evolverà la guerra tra(l’agenzia europea che gestisce il traffico in alta quota nel nostro continente, ma anche in Israele) ha già vietato i sorvoli per gli aerei commerciali lungo alcuni corridoi e si valuta la possibilità di una chiusura totale dello spazio aereo israeliano se la situazione dovesse peggiorare. L’(Easa) ha emesso un "bollettino" su Israele come zona di conflitto almeno fino al 31 ottobre."A causa della situazione di conflitto in corso nella regione trae iestremisti di Gaza si consiglia a tutti i vettori e agli operatori commerciali di rivedere le attuali informazioni sulla sicurezza, sulle minacce e controllare i(i bollettini di aeronavigabilità inviati ai piloti, ndr)", si legge nelle comunicazioni di Eurocontrol."L’dista monitorando la situazione in ogni momento, valutando il rischio e mitigandolo fino a raggiungere un livello di sicurezza accettabile, anche in base agli standard Icao (l’agenzia Onu per l’aviazione civile, ndr)". A chi decide di volare da/per Tel Aviv Eurocontrol "consiglia di fare attenzione» e avverte che "sono previsti ritardi" per cui le compagnie aeree "devono calcolare di conseguenza la quantità di carburante", suggerendo così di far partire gli aerei con più cherosene del previsto.Si assiste intanto ad una doppia curva delle. Da una parte c’è il crollo della domanda di viaggio per lo Stato ebraico da parte dei turisti, dall'altra si registra una forte impennata degli acquisti da parte degli israeliani all’estero — o di membri della comunità ebraica — che vogliono andare in Israele per dare una mano al proprio Paese.Per quel che riguarda lala compagniaha confermato le normali operazioni, anche se monitora la situazione (gran parte dei suoi velivoli è dotata di un sistema anti-missilistico). I collegamenti dell’8 ottobre risultano tutti o effettuati o regolari, al netto dei ritardi causati dalla gestione del traffico all’aeroporto "Ben Gurion"., invece, ha deciso di cancellare i voli tra Roma Fiumicino e Tel Aviv "fino a martedì mattina".ha cancellato il volo di sabato da Milano Malpensa e ha annunciato lo stop alle operazioni per domenica (anche se non era previsto alcun collegamento tra il capoluogo lombardo e Israele).Ancheha cancellato i voli tra gli scali italiani e Tel Aviv. "Ryanair è stata costretta a cancellare un numero di voli da/per l'aeroporto di Tel Aviv oggi (lunedì 9 ottobre) a causa di restrizioni operative che vanno oltre il nostro controllo. Tutti i passeggeri interessati verranno informati delle loro opzioni tramite e-mail/Sms", ha fatto sapere la compagnia aerea low cost irlandese sul proprio sito. "Ryanair - prosegue la compagnia - si scusa per queste cancellazioni che vanno oltre il nostro controllo. Consigliamo ai passeggeri di scaricare l'app Ryanair per verificare gli ultimi aggiornamenti sui voli".