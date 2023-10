Mercati europei deboli, timori per guerra arabo-israeliana

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, con la seduta odierna che è condizionata dallein Medio Oriente.Sul fronte macroeconomico, inad agosto ha registrato un calo superiore alle attese; "il duraturo processo di contrazione dell'attività industriale tedesca è stato indotto da diversi fattori, come la debolezza cinese, la persistente crisi energetica, la scarsità di manodopera e gli elevati tassi di interesse", commentano gli analisti diInoltre, è peggiorato il, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco, che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in Eurozona.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,51%. L'continua gli scambi a 1.849,5 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,97%. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,43%.Sale lo, attestandosi a +208 punti base, con un incremento di 8 punti base, con ilpari al 4,92%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,66%,avanza dello 0,20%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,66%.Prevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un calo dello 0,57%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,60%, scambiando a 29.471 punti. In rosso il(-0,99%); sulla stessa tendenza, in discesa il(-0,87%).di Milano, troviamo(+5,87%),(+1,91%),(+1,78%) e(+1,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,68%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,64%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,50%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,38%.del FTSE MidCap,(+1,89%),(+1,34%),(+1,32%) e(+1,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,28%. Pesante, che segna una discesa di ben -4 punti percentuali. Scivola, con un netto svantaggio del 2,65%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,42%.