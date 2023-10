Mercati europei in calo su timori per conflitto in Medio Oriente

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

Tenaris

ENI

Saipem

Banca MPS

BPER

Amplifon

Iveco

Italmobiliare

Cementir

Ascopiave

Acea

Juventus

Seco

Pharmanutra

Tod's

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, con la seduta odierna che è condizionata dallein Medio Oriente. Gli scontri tra Israele e Hamas hanno scatenato una, come bond e oro, facendo anche balzare i prezzi del greggio e attirando gli acquisti sui titoli legati al settore difesa.Sul fronte macroeconomico, in Germania ad agosto l'output industriale ha registrato un calo superiore alle attese, mentre è peggiorato il sentiment degli investitori in Europa, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,45%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.849,9 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,51%.Lopeggiora, toccando i +205 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 4,93%.vendite su, che registra un ribasso dello 0,77%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,58%.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,48%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 29.498 punti. In rosso il(-0,83%); con analoga direzione, in discesa il(-0,98%).di Milano, troviamo(+4,37%),(+2,32%),(+2,08%) e(+1,16%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,33%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,19%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,97%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,61%.Tra i(+1,52%),(+1,08%),(+1,01%) e(+0,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,17%. Crolla, con una flessione del 5,30%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,43%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,96%.