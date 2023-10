PNRR, Ue versa terza rata da oltre 18 miliardi. Fitto: "Lavoro prosegue senza sosta"

(Teleborsa) -Lo ha annunciato la portavoce della Commissione europea Veerle Nuyts nel corso del briefing quotidiano con la stampa. E' "un passo importante nell'attuazione del piano italiano poiché il terzo pagamento comprende riforme e investimenti di ampia portata e di trasformazione", ha sottolineato.Le riforme attuate dall'Italia nell'ambito del Pnrr per ricevere il pagamento della terza rata del Recovery "riguardano settori quali la giustizia, l'istruzione e la gestione dell'acqua - ha sottolineato il portavoce - Il pagamento comprende investimenti in energie rinnovabili, politiche sociali e digitalizzazione". Tra i passi importanti ha ricordato Nuyts rientrano circa tremila chilometri di hardware e software per segnalamento ferroviario basati. "Ciò consentirà una maggiore capacità di trafficIl piano complessivo di ripresa e resilienza dell'Italia sarà finanziato con 191,6 miliardi, ha aggiunto la portavoce dell'esecutivo comunitario.per un ammontare di 18,5 miliardi di euro”: lo dichiara il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. “Il pagamento della terza rata fa seguito alla valutazione positiva della Commissione sul raggiungimento dei 54 obiettivi e traguardi previsti dal Piano, valutazione poi confermata dagli Stati membri UE nel Comitato Economico e Finanziario e nel successivo Comitato RRF”, prosegue il Ministro.. Con tale pagamento, l’Italia ha ricevuto 85,4 miliardi di euro, corrispondenti a più del 44% del totale del PNRR. Il pagamento odierno è inoltre il frutto di una stretta e fruttuosa collaborazione con la Commissione europea e il risultato di un lavoro molto impegnativo per raggiungere obiettivi molto complessi relativi a riforme nei settori della concorrenza, della giustizia, dell'amministrazione pubblica e fiscale, nonché dell'istruzione, del mercato del lavoro e del sistema sanitario.spiega Fitto.“Il lavoro sul PNRR ora continua senza sosta per ottenere”, conclude il Ministro.. Lo scrive sui social la premierpubblicando un videomessaggio.