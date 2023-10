Schaeffler annuncia OPA su Vitesco Technologies

Schaeffler

(Teleborsa) -ha deciso di lanciare un'offerta pubblica di acquistodiper creare un'azienda leader nel settore della tecnologia del movimento con quattro divisioni mirate (E-Mobility, Powertrain & Chassis, Vehicle Lifetime Solutions e Bearings & Industrial Solutions).Il gruppo tedesco spiega che, soprattutto nei campi dell'elettrificazione, Schaeffler e Vitesco hanno portafogli tecnologici altamente complementari, consentendo alla società combinata di offrire soluzioni best-in-class in tutte le dimensioni, sfruttando leAgli azionisti di Vitesco viene offerto un, che rappresenta un premio di circa il 21% sull'ultimo prezzo di chiusura del 6 ottobre 2023 e un premio di circa il 20% su 3 mesi. Per gli azionisti che hanno investito in Vitesco dopo la scissione da, ciò rappresenta un premio di circa il 52% rispetto al primo prezzo delle azioni Vitesco di 59,80 euro il 16 settembre 2021.Schaeffler ha stipulato un, la holding di gestione strategica della famiglia Schaeffler, per la sua partecipazione del 49,9% in Vitesco.L'OPA è il primo passo di un'operazione complessiva pianificata in tre fasi che porterà alla. Poiché IHO Holding possiede già una partecipazione di controllo in Schaeffler e Vitesco, non è necessaria alcuna autorizzazione al controllo della fusione per il completamento della transazione nell'UE e in quasi tutte le altre giurisdizioni.