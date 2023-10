Sciopero bus e taxi: si prospetta una giornata di passione

(Teleborsa) -del trasporto pubblico locale -- che colpirà diverse grandi città italiane, in cui sono previste anche delle manifestazioni, come. Lo sciopero nazionale di 24 ore, proclamato dal sindacato Usd, era stato, a seguito delladel Ministro dei Trasporti Matteo Salvini aveva, che lo aveva ridotto a sole 4 ore.Una giornata di mobilitazione che vede gli autoferrotranvieri scendere nelle piazze e manifestare il loro dissenso", afferma il sindacato di base, spiegando idello sciopero:dignitosi; il superamento degliad aziende private che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato; l’introduzione delsul lavoro; ilper legge a 10 euro l'ora."Uno sciopero che vuole evidenziare lal’attualenei servizi pubblici essenziali - spiega ancora l'Usb - che in un modo sempre più aggressivo vuole vanificare la conflittualità della categoria impedendo l'esercizio del diritto di sciopero".la protesta interesserà sia Atac (compreso Roma Tpl) sia Cotral si svolgerà dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio. A Milano l'astensione scatterà alle ore 00:01 sino alle 05:29, poi ancora dalle 08:31 alle 12:29 e dalle 15:31 a fine servizio. A Napoli e in Campania, l'ANM: si fermerà dalle ore 05:30 alle 08:30 e dalle 17:00 alle 20:00 (ultima partenza utile 30 minuti prima).lo stop interesserà i lavoratori del gruppo Atm a Milano dove l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Di conseguenze le due fasce di garanzia saranno da inizio servizio fino alle 8.45 e tra le 15 e le 18.l'Anm informa che per quanto riguarda le linee di superficie (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00.