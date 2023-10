SIT, Intesa taglia target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

SIT

(Teleborsa) -ha ridotto a(da 5,7 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 37%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2023 , con gli analisti che parlano di un, con un andamento simile a quello del primo e nel complesso in linea con le stime.Unadell'avviamento, alla luce del recente andamento e delle prospettive sull'utilizzo delle caldaie a gas domestiche, ha gravato sull'EBIT e sull'utile netto.Le nuove stime di Intesa incorporano le prospettive della società per l'anno fiscale 2023. Per quanto riguarda l'anno fiscale 2024, gli analisti non vedono una ripresa significativa nella divisione Heating, mentre le vendite di Metering dovrebbero continuare ad aumentare. Nel FY24, incorporano l'di SIT grazie alle azioni della società sui costi e si aspettano una, che dovrebbe favorire la riduzione del debito.