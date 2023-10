Solid World, Alantra taglia target price e conferma Buy

Alantra

Solid World Group

(Teleborsa) -ha abbassato a(dai precedenti 7,2 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, confermando lasul titolo a "" visto il potenziale upside del 66%.Gli analisti scrivono che la società ha riportato risultati in crescita sia a livello di fatturato che di EBITDA nel primo semestre del 2023 . L'EBIT è rimasto sostanzialmente invariato. Ciò è stato ottenuto dopo i: l'apertura di un ufficio di rappresentanza a Dubai, due acquisizioni nell'integrazione di sistemi 3D e nella produzione di pannelli solari fotovoltaici e la produzione commerciale di "Electrospider", una biostampante rivoluzionaria, che dovrebbe consentire al gruppo di diventare un attore affermato nella nicchia biomedica.Alantra haper tenere conto delle due recentie di. Di conseguenza, le proiezioni sull'EBITDA rimangono sostanzialmente invariate, ovvero in calo del 2,6%, in media, nel 2023-25. Il calo delle stime sull'EPS è dovuto anche alla diluizione effettuata derivante dall'aumento di capitale gratuito 1:10.