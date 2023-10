TTG Travel Experience: la nuova frontiera del turismo di lusso: i dati della TTG Luxury Survey

(Teleborsa) -testimonial d’eccezione delle destinazioni italiane del. È quanto emerge dalladi, realizzata tra i buyers esteri in occasione dell’imminente apertura del salone del turismo di Italian Exhibition Group, che si terrà dall’11 al 13 ottobre alla Fiera di Rimini. Quest’anno l’appuntamento verrà infatti anticipato (10 ottobre, Teatro Galli - Rimini) da Luxury Event by TTG, nuovo format B2B dedicato al luxury travel per favorire incontri one to one tra gli operatori del turismo d’élite e per dare ulteriore forza a questo particolare segmento della travel industry, concorrendo allo sviluppo di nuovi accordi commerciali.Secondo i buyer ascoltati, Tucci con, trasmesso dalla CNN, e la seconda stagione di, serie americana vincitrice di dieci Emmy Awards e ambientata a Taormina, sono elementi di traino per orientare gli high spender a stelle e strisce nella scelta della destinazione per le proprie vacanze.Ilrappresenta un asset estremamente importante per la: non solo genera il 15% del fatturato totale del settore alberghiero italiano, ma determina anche il 25% della spesa turistica complessiva (fonte: Cnr-Iriss). Per quanto riguarda i turisti internazionali di fascia alta, inoltre, lecondotte da TTG sulla base dei dati contenuti nell’ultimo Rapporto sul Turismo Italiano parlano di una spesa di circacosì ripartita: il 28% per l’alloggio, l’8% per la ristorazione e il 56% per le visite, i tour e lo shopping.Interrogati sullepiù spesso richieste dai propri clienti, i buyer internazionali del luxury travel coinvolti nell’indagine, e presenti a TTG Travel Experience, hanno indicato Venezia, Napoli e la Costiera Amalfitana tra le destinazioni elettive, seguite da. Tra le altre location iconiche del bel vivere citate dagli intervistati, Roma, simbolo per antonomasia della Dolce Vita, la Puglia, incoronata meta del turismo di lusso dalla rivista americana, il Lago di Como, e Milano, particolarmente apprezzata per essere tra le capitali globali dellae dello. Sicilia, Sardegna, Forte dei Marmi e l’Umbria sono citate dagli intervistati tra le nuove frontiere del turismo di lusso, insieme alle Dolomiti, scelte da Brad Pitt per le vacanze di fine estate 2023.Per quanto riguarda gli obiettivi di viaggio, la Luxury Survey di TTG dimostra come l’Italia sia apprezzata dai turisti più facoltosi per il suo patrimonio storico artistico e culturale, per l’ma anche per lo shopping, particolarmente rilevante per gli indiani, che indicano Milano come luogo elettivo per questa attività. La presenza diesclusive nella top list delle destinazioni più richieste suggerisce inoltre come il mare e la bellezza delle nostre coste rappresenti un altro asset importante dell’attrattività turistica tricolore.Tra i trend emergenti per cui si sceglie di viaggiare nel Belpaese, anche la ricerca delle proprie radici. Terra di emigranti nel 900, oggi l’Italia diventa un luogo dove tornare per ricongiungersi alladei propri avi. Non a caso, proprio i viaggiatori provenienti dall’Argentina, dove lasupera il mezzo milione di persone, tendono a visitare le località di provenienza della propria famiglia. In particolare, Sicilia, Puglia e Campania.Parlando di flussi e di, si rileva come per la maggioranza dei turisti di lusso lerappresentino un importante incentivo alla partenza verso le destinazioni italiane. Soprattutto nel caso di turismo extraeuropeo: che si tratti di continente americano o asiatico, il periodo che va dalla primavera all’autunno è quello preferito per visitare il nostro Paese.Con qualche distinzione dovuta a: i turisti maturi tendono ad evitare la calura dei mesi estivi, mentre i viaggiatori con figli si concentrano nei periodi di sospensione delle lezioni. Quanto alla tipologia di viaggio, la grande varietà dell’offerta turistica italiana “impone” di spostarsi lungo lo stivale, articolando la visita in più tappe, in numero variabile in base alla lunghezza complessiva del soggiorno.