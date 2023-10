Ungdcec, Cataldi: "Concordato preventivo biennale resti nell’ambito dei commercialisti"

(Teleborsa) - "Sul tema del concordato preventivo biennale, auspichiamo che il Legislatore tenga presente che la categoria dei dottori commercialisti ed esperti contabili è fondamentale e centrale, in quanto l’attività di assistenza ai clienti in contraddittorio, o comunque di valutazione dell’adesione del cliente, richiederà competenze non solo fiscali ma anche previsionali". Lo afferma"La nostra categoria – afferma– è costantemente impegnata nell'offrire competenze specializzate che sono essenziali per garantire una gestione finanziaria efficiente e responsabile"."Il percorso formativo seguito dai dottori commercialisti, che include il tirocinio obbligatorio, la laurea, la formazione continua, la deontologia professionale, e la supervisione ministeriale, – sottolinea– rappresenta una solida base di garanzie per i contribuenti, l'Erario e l'intero sistema economico del Paese. La distinzione tra professioni regolamentate e non regolamentate è di fondamentale importanza per la tutela degli interessi pubblici e la stabilità finanziaria".