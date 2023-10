Vodafone e Nokia insieme per introdurre la tecnologia Open RAN in Italia

Vodafone

Nokia

(Teleborsa) -annunciano oggi un rafforzamento della loroa livello globale e un piano per testare per la prima volta inladi Nokia sulla Rete di. Questa sperimentazione su rete live aprirà la strada a nuove funzionalità basate su software che consentiranno di utilizzare la connettività in vari settori, dalla telemedicina alle case, dai trasporti alle industrie. Il progetto – L'unione fra la tecnologia di uno dei maggiori fornitori di apparati radio e la rete paneuropea di Vodafone fornirà una piattaforma che consentirà a un maggior numero didiindipendenti, start-up e aziende locali di partecipare alla sfida utilizzando API (Application Programming Interface) aperte. In questo modo si stimoleranno l'innovazione e ladell'Europa, incrementando al contempo l’autonomia digitale e la resilienza della catena diIlcoinvolgerà alcuni siti nell'Italia settentrionale e includerà l'(baseband e cloud native) sulla piattaforma cloud di, ospitata su server telcodi ultima generazione. I server(Commercial Off-The-Shelf) includeranno una scheda(NIC) per il processing del livello 1 del segnale 5G sviluppata da Nokia in collaborazione con Marvell. Il progetto ha l’obiettivo di dimostrare che la soluzione Open RAN di Nokia garantisce le stesse funzionalità e prestazioni delle reti radio tradizionali attualmente in uso. L’implementazione prevede anche la validazione dell’interfaccia di fronthaul aperta (Open Frounthaul) ossia conforme allo standard Open RAN.Ladi Vodafone – Il progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di Vodafone di diffondere l'Open RAN in Europa, con l'obiettivo di avere il 30% delle stazioni Radio base basate su questa tecnologia entro il 2030. Vodafone ha recentemente annunciato l’intenzione di realizzare 2500 siti Open RAN nel Regno Unito, la primasu larga scala in Europa. Complessivamente questo favorirà l’adozione su larga scala di soluzioni ditrae l’, e promuoverà la capacità di sviluppare in maniera agile e veloce lo sviluppo delle reti attraverso la tecnologia Open RAN.