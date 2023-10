Wall Street apre in calo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

utilities

beni industriali

beni di consumo secondari

informatica

telecomunicazioni

Salesforce

Walt Disney

Honeywell International

Microsoft

Wal-Mart

Walgreens Boots Alliance

McDonald's

Chevron

PDD Holdings

CrowdStrike Holdings

Zscaler

Atlassian

Mondelez International

Costco Wholesale

Walgreens Boots Alliance

Sirius XM Radio

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per la borsa di Wall Street in avvio di settimana. Oggi gli USA festeggiano ilche tuttavia non influisce sugli orari di apertura del mercato azionario. Oggi, infatti, la Borsa di New York e il mercato azionario del Nasdaq manterranno l’orario normale mentre il settore obbligazionario resterà chiuso in occasione della festività.La seduta odierna sarà condizionata dalle inaspettate,, come sta succedendo dall'altra parte dell'oceano: gli scontri tra Israele e Hamas hanno scatenato una corsa ai beni rifugio, come bond e oro, facendo anche balzare i prezzi del greggio e attirando gli acquisti sui titoli legati al settore difesa.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 33.383 punti, mentre, al contrario, si muove al ribasso l', che perde lo 0,43%, scambiando a 4.290 punti. In discesa il(-0,91%); come pure, in frazionale calo l'(-0,54%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,53%),(+0,49%) e(+0,42%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,49%),(-1,03%) e(-0,81%).Al top tra i(+2,65%),(+2,64%),(+2,58%) e(+2,47%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,68%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,67%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,59%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,02%.Tra i(+7,40%),(+6,90%),(+6,71%) e(+6,05%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,63%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,11%.scende dell'1,67%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,14%.