Wall Street prosegue debole

(Teleborsa) - Si muove all'insegna della debolezza la borsa di Wall Street innervosita dal conflitto in Medio Oriente. Oggi gli USA festeggiano il Columbus Day che tuttavia non influisce sugli orari di apertura del mercato azionario. Oggi, infatti, la Borsa di New York e il mercato azionario del Nasdaq mantengono l’orario normale mentre il settore obbligazionario è rimasto chiuso in occasione della festività.Ilsi attesta sui valori della vigilia a 33.408 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.307 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale calo il(-0,22%); senza direzione l'(-0,11%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+3,15%),(+0,97%) e(+0,43%). Nel listino, i settori(-0,81%),(-0,72%) e(-0,55%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,66%),(+1,48%),(+1,47%) e(+0,80%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,82%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,69%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,42%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,26%.Tra i(+3,92%),(+2,95%),(+2,88%) e(+2,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,19%.scende del 3,64%.Calo deciso per, che segna un -3,41%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,10%.