Walt Disney, Nelson Peltz aumenta la quota nel capitale

(Teleborsa) - Si muove al rialzo ed in controtrend rispetto al calo del listino americano, il titolo, che passa di mano in progresso dell'1,05%.Il Trian Fund Management dell’investitore attivista Nelson Peltz ha aumentato la sua quota nel colosso dell’intrattenimento con l’obiettivo di ottenere più posti nel CdA. Il fondo è così passato dal detenere 6,4 milioni di azioni a possederne oltre 30 milioni.In totale la partecipazione vale più di 2,5 miliardi.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,41%, rispetto a -0,47% dell').L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 84,39 USD e primo supporto individuato a 83,27. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 85,52.