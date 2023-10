Wizz Air punta agli slot di Milano Linate

(Teleborsa) -non fa mistero di puntare gli slot che si renderanno disponibili sull’aeroporto di Milano Linate., è tornato sull’argomento messo in relazione all’ingresso del gruppo Lufthansa in Ita Airways. Wizz Air si è dichiarata apertamente interessata agli slot che saranno rilasciati dopo l’operazione.Wizz Air è la terza compagnia aerea nel nostro Paese per numero di passeggeri trasportati e dal marzo 2024 incrementerà la sua flotta basata in Italia con altri quattro Airbus A321neo portando a 30 gli aeromobili presenti negli aeroporti italiani (14 a Roma Fiumicino, 8 a Milano Malpensa, 8 distribuiti in altri scali).