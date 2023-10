30° Congresso ASSIOM FOREX il 9-10 febbraio 2024. BPER Main sponsor

(Teleborsa) - Il, l’associazione degli operatori dei mercati finanziari, si terrà nelle giornate delpresso i. Vi parteciperà anche il neo-Governatore della Banca d’Italiaalla comunità finanziaria.“È una grande soddisfazione poter annunciare che il 30° Congresso di Assiom Forex si svolgerà, come da tradizione consolidata, totalmente in presenza, a partire da venerdì pomeriggio. Siamo inoltre particolarmente lieti di poter celebrare un anniversario importante per l’Associazione degli operatori finanziari a Genova, città di grande fervore commerciale che tra il Medioevo e l’età moderna ha contribuito alla nascita del capitalismo europeo", ha sottolineato il"Il Banco di San Giorgio, attivo a Genova tra il 1407 e il 1805 - ha ricordato - durante i quattro secoli della sua esistenza ha esercitato un ruolo determinante per il finanziamento pubblico e privato operando come uno dei primissimi istituti di deposito e prestito d'Europa e contestualmente come una delle prime 'banche pubbliche', antenate delle moderne banche centrali, indipendente dal governo".in qualità di Main Partner del Congresso, sosterrà attivamente l’evento anche con l'organizzazione di momenti di confronto altamente qualificati, finalizzati a offrire un aggiornamento costante sulle tematiche di più stringente attualità, in un momento cruciale per la ripresa economica del nostro Paese e globale."Con piacere siamo nuovamente partner di Assiom Forex in occasione della 30° edizione del Congresso annuale degli operatori finanziari. BPER Banca è oggi una realtà nazionale che vive da protagonista il proprio ruolo ed esprime un concreto impegno per la crescita e il progresso dell’intera comunità finanziaria", dichiara, Amministratore Delegato di BPER Banca.